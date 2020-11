Morata-Ronaldo, coppia perfetta. Dybala dove lo metto?

Dybala è rientrato e si è subito fatto notare, gol e giocate da campione ma una condizione fisica non esaltante. E quel Morata che con Ronaldo compone la coppia perfetta

I tifosi della Juve e non solo sognano il tridente con Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo, molti vedono però l’argentino come alternativa al portoghese. Dybala e CR7 il sogno proibito, con Morata vertice alto a crear spazio per i due ‘gioielli’. Pirlo lavora e studia per render possibile il tridente, a condizione che l’argentino ritrovi una forma fisica ottimale, ma occorre una Juve equilibrata ed un centrocampo in grado di sopperire all’uomo in meno. Work in progress, sognando il tridente.