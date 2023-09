Moratti verso Inter-Milan: “Io farei giocare Frattesi, è in grande forma. Quando ricomprerò l’Inter?…”

Moratti vota Frattesi, il derby è alle porte

Sabato ci sarà il derby numero 222, Inter e Milan si sfidano da capolista, l’ex patron dei nerazzurri Massimo Moratti ha un consiglio per Inzaghi: “Magari dopo se vuole parliamo anche un po’ di storia del Derby – ha esordito infatti l’ex patron, le parole riportate da sportmediaset – però prima mi lasci mandare un messaggio da tifoso a Simone Inzaghi… Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto! È troppo in forma per partire dalla panchina…”. Sulla possibilità di rivederlo al timone dei nerazzurri: “Mia moglie mi chiede spesso quando ricomprerò l’Inter, la mia fidanzata. I tempi sono purtroppo cambiati…”.