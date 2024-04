Moratti: “Vincere il derby è importante, non è una partita come le altre. L’Inter è piacevole da vedere, mi spiace per Mou”

Moratti, ex presidente dell'Inter torna a parlare in vista del derby di lunedì prossimo

Intervenuto a Il Corriere della Sera, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter ha parlato dei nerazzurri in vista del derby: “Il bel gioco è la sua caratteristica principale. Piacevolissima da vedere, a volte mi ricorda l’Inter di Herrera: io consideravo meraviglioso per certi versi il gioco tutto verticale di Herrera, ma questa Inter con un sistema sicuramente diverso, se vogliamo moderno, lo esprime al meglio”.

Moratti: “La seconda stella basta che arrivi”

A Moratti piacerebbe di più se lo vincesse nel derby? “La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre”.

Un nome, Mourinho: è finito male con la Roma.

“Mi spiace tantissimo, immagino che ne soffra, ma le sue capacità le conosco e restano. Credo che a Roma, nonostante De Rossi stia facendo un grande lavoro, siano rimasti legati a Mourinho”.