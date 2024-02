Morto Giacomo Losi, ex capitano che disputò 386 partite con la maglia giallorossa

“E’ rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un amore smisurato e che continuava a seguire in ogni occasione. Per tanti anni è stato il giocatore più rappresentativo della As Roma, battuto in fotofinish dai grandi Francesco Totti e Daniele De Rossi”.

E’ questo quanto comunicato dalla famiglia di Giacomo Losi, che questa sera si è spento all’età di 88 anni. L’ex calciatore giallorosso ha giocato 15 anni con la maglia giallorosso e fu uno dei giocatori con più presenze dopo Totti e De Rossi, e da qui il soprannome di Core de Roma.