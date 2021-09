Mourinho dopo il derby: “Siamo stati i migliori. Arbitro e VAR non all’altezza”

Josè Mourinho analizza il derby ai microfoni di DAZN

Le parole di José Mourinho a DAZN come riportate da vocegiallorossa:

Cosa ha detto alla squadra a fine partita?

“Rimane tra noi. Ho voluto fare il discorso subito in campo, ma è come se fosse stato nello spogliatoio”.

I primi 20 minuti e l’episodio del 2-0?

“Innanzitutto dico qualcosa di positivo: il calcio italia è migliorato tanto rispetto alla mia ultima esperienza. La qualità del gioco, la voglia di vincere, però purtroppo l’arbitro e il Var non sono stati all’altezza di questa partita. L’arbitro ha sbagliato in campo, il Var ha sbagliato ovunque sia. Questo è troppo. Poi manca il secondo giallo a Leiva. A Pellegrini è stato dato il rosso, oggi niente in due-tre situazioni simili. Sono con i miei giocatori, siamo stati la squadra migliore in campo. Quando prendi tre gol sbagli sempre qualcosa, ma abbiamo giocato, abbiamo dominato, abbiamo dato tutto e messo la Lazio in grande difficoltà. Abbiamo preso due gol in contropiede e uno aspettando un rigore. Hanno gestito bene gli ultimi minuti perché l’arbitro gliel’ha concesso. E niente, basta così”.

Gli errori difensivi?

“Non sono preoccupato. Lo sarei se non giocassimo, se non cercassimo di vincere anche sotto di due gol. Sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dall’inizio alla fine, ma loro hanno fatto due gol in contropiede e una squadra che perde deve rischiare”.

Il primo gol subito?

“Parlare di calcio e non di arbitri dopo una partita del genere testimonia che il calcio italiano davvero è cambiato, complimenti. Conoscevamo gli inserimenti di Milinkovic, gli abbiamo lasciato troppo spazio al centro. Certamente abbiamo sbagliato, ma abbiamo reagito come se niente fosse successo, come piace a me”.

Zaniolo può essere un leader come Pellegrini?

“Non voglio parlare ancora di Pellegrini. Nico ha fatto una buona partita, magari ha fatto qualche errore di decisione, ma fisicamente ha distrutto gli avversari con le progressioni, anche se sbagliando alcune decisioni. Ha fatto una partita fantastica, peccato che non ha potuto finirla per questo affaticamento fisico”.

La Roma esce bene dal derby?

“La squadra c’è sempre, anche nei momenti di difficoltà. Siamo stati in difficoltà per dieci minuti, all’intervallo ho detto alla squadra che loro potevano farci male in contropiede, ma dovevamo prenderci questo rischio. Meritavamo un risultato diverso, l’arbitro è stato decisivo. Però ci abbiamo messo orgoglio e siamo stati squadra”.