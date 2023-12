Tra Napoli e futuro rinnovo, Josè Mourinho, tecnico della AS Roma, è intervenuto in occasione della festa di Natale dei giallorossi al Cavalieri Hilton Hotel per salutare i mille invitati presenti e soprattutto per spronare la squadra proprio in vista dell’impegno di sabato dell’Olimpico contro la squadra di Mazzarri. Questa quanto detto dall’allenatore portoghese e raccolto da “Il Corriere dello Sport”.

Mourinho: “Ringrazio la società. E’ un momento di riflessione questo”

“Ringrazio la società che ci ha permesso di stare qui, tutti insieme. Allo stesso tempo penso che Natale significa arrivare alla fine di un anno e può essere un momento di riflessione. La mia riflessione l’ho fatta: posso dare di più. E quando dico che io posso dare di più dico che anche i ragazzi possono dare di più”.

E poi ancora: “E anche voi potete dare di più, principalmente gli sponsor. Auguri a voi e alle vostre famiglie. Tanta pace e tanto amore. Ciao, ci vediamo”. Questa la conclusione finale fatta dal tecnico portoghese.