Mourinho: “Sconfitta che lascia ferite, solo colpa mia”

Josè Mourinho fa mea culpa

Il tecnico della Roma Josè Mourinho fa mea culpa e allo stesso difende la squadra, l’allenatore portoghese si prende le sue responsabilità e colpe per la roboante sconfitta sul campo del Bodo: “La responsabilità di questa sconfitta è mia, sono io che ho deciso di giocare con questa squadra”. Mourinho aggiunge, come riporta mediaset: “Ho dato l’opportunità a gente che lavora tanto ma non gioca tanto e ho fatto riposare gente che gioca sempre – ha spiegato il tecnico giallorosso, che non aveva mai preso sei gol in carriera – Ho scelto un undici con meno qualità di loro. Se potessi giocare sempre con gli stessi lo farei, sapevo che siamo una squadra con dei limiti. Non ho dubbi che questa sconfitta storica lascerà una ferita”.

In vista della sfida col Napoli: “Non si può sbagliare mai e si può sbagliare sempre, questo è il calcio. La nostra squadra principale sta giocando bene, non meritava più punti di quelli che ha in campionato ma sempre giocando bene e con grande mentalità. Domenica andremo con questa mentalità, ovviamente con un peso sulle spalle con una sconfitta che definirei anche storica”.