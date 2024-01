San Siro ostile per Josè Mourinho, prima della sfida tra Milan e Roma fischi per l’ex tecnico dell’Inter. San Siro rossonero accoglie in modo poco amichevole il mister portoghese, fischi per l’ex nerazzuro.

Mourinho sfida i tifosi del Milan

L’allenatore della Roma fa segno di si con la testa in risposta ai fischi, un segno di sfida prima di una gara che si preannuncia incandescente. Mourinho vs San Siro, chi la spunterà?