Milan-Lazio partita ad alta tensione. L’arbitro di gara è stato Manganiello, e ha gestito numerosi episodi nel match di San Siro, ma sono soprattutto cinque i momenti da moviola. Particolare attenzione sull’espulsione di Pavlovic al 67′ e, ovviamente, sul rigore su Isaksen che ha deciso la partita al 98′.

Lazio, tanti errori di Manganielll, Gimenez graziato

Al 67′ intervento scomposto di Pavlovic su Isaksen che si stava involando a rete, per l’arbitro è rosso diretto. Al 76′ ammonito Gimenez per un fallo su Rovella in netto ritardo. All’80’ Patric mette subito in difficoltà Leao, che è costretto a trattenerlo e si prende il giallo. All’83’ viene annullato un gol a Dia per un fuorigioco in partenza. All’88’ graziato Gimenez, che era già ammonito, che da dietro spintona Gila, rimasto a terra. Al 92′ ammonito Patric, che ha impedito a Maignan di ripartire in frettta. Al 95′ Zaccagni si invola verso Maignan, che lo atterra. Manganiello inizialmente non fischia, ma il VAR lo richiama all’on field review e lui concede il penalty che Pedro realizza. Milan-Lazio finisce 1-2. L’intervento in effetti è in netto ritardo e in piena velocità sulle gambe dell’avversario, con la presenza di altri due giocatori rossoneri sulla stessa linea dell’azione a ‘depotenziare’ la pista del DOGSO.