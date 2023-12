Muriel fa impazzire il Gewiss Stadium (3-2) | Jovic segna ancora, male De Ketelaere

Termina con un 3-2 la sfida del Gewiss Stadium tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan, che non riesce a rimediare la sconfitta con i gol di Giroud e poi di Jovic. La squadra di Gasperini dopo essersi mangiata clamorosamente un gol con De Ketelaere al 9′ passa in vantaggio grazie alla rete di Lookman al 38′ con un tiro dell’attaccante deviato da Tomori che beffa Maignan. La risposta del Milan però non si fa attendere e nei secondi finali del primo tempo pareggia di testa con Giroud su calcio d’angolo.

Nel secondo tempo l’Atalanta torna a giocare e passa in vantaggio al 55′ ancora con Lookman servito dall’ex De Ketelaere. Pioli corre ai ripari, dentro Bennacer per Chukwueze e Jovic per Loftus Cheek. Ed è proprio l’ex Fiorentina a pareggiare i conti all’80’ grazie ad un bell’assist di Pulisic. Sembrerebbe finita qui e invece no perchè a un minuto dallo scadere Luis Muriel si inventa un gran gol che batte ancora Maignan e regala tre punti preziosissimi alla squadra di Gasperini.

Tabellino:

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Ruggeri; Pašalić (dal 41′ st Adopo), de Roon, Éderson; Koopmeiners; Lookman (dal 37′ st Miranchuk), De Ketelaere (dal 37′ st Miranchuk). A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Hateboer, Holm, Zortea; Colombo, Manzoni, Mendicino; Cissé Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 27′ st Jovic), Reijnders (dal 42′ st Adli), Musah; Chukwueze (dal 14′ st Bennacer), Giroud, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Traorè. Allenatore: Pioli.

Reti: al 38′ a òa 10′ st Lookman, al 45 3 Giroud, al 34′ st Jovic, al 45 5 st Muriel

Ammonizioni: Koopmeiners, Rejinders, Calabria, Muriel

Espulsioni: Calabria (per doppia ammonizione)

Recupero: 2′ nel primo tempo e 6′ nella ripresa