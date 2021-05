Lazio, per Muriqi possibile ritorno in Turchia

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante della Lazio, arrivato l’estate scorsa dal Fenerbache per 20 milioni di euro bonus inclusi, Vedat Muriqi ha deluso le aspettative e, per questo, lascerà i biancocelesti a fine stagione.

L’albanese, che in stagione ha realizzato un gol in Coppa Italia ed uno in Serie A, dove ha raccolto 22 presenze, potrebbe ritornare così nella sua ex squadra. Il direttore sportivo del club, Emre Belozoglu, infatti, secondo quanto riportato dalla stessa testata, lo avrebbe telefonato per sondare un possibile ritorno nella squadra dove ha giocato per 2 stagioni, dopo un anno in chiaroscuro per il classe 1994 a Roma.