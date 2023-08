Nainggolan vota Inter: “E’ la più forte della A. La Roma vale la Lazio. Su De Rossi..”

Intervistato a Parlamoderoma2.0, Radja Nainggolan ha parlato del ritorno della Serie A ma soprattutto della Roma. Queste le parole del calciatore belga: “L’Inter per me era ed è sulla carta la più forte, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. La Juve è senza coppe e il Milan come farà quest’anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre”.

Nainggolan: “Ho sentito Di Francesco ma..”

Poi su un suo possibile ritorno in Serie A l’ex Inter risponde così: “Io mi sento giocatore e vorrei ancora divertirmi. Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal e mi ha convinto raccontandomi una marea di cazz*** perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece… In A non mi ha chiamato nessuno, ho sentito Di Francesco ma al Frosinone vogliono giocatori giovani. Poi ti dicono che è una questione economica, poi dicono che ho fatto troppi danni… Ma quali danni? Io mi sento con giocatori con cui giocavo a Piacenza, negli spogliatoi non ho mai litigato con nessuno, quindi non capisco che caz*** si inventa la gente”.