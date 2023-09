Nantes-Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla

Il Nantes ospita il Marsiglia

Quarta giornata di Ligue1: Marsiglia ospite del Nantes, questa sera alle 21, allo stadio della Beaujoire. Ottima partenza per il Marsiglia, che ha ottenuto 7 punti in tre partite, battendo Reims e Brest e pareggiando contro il Metz; male, invece, i padroni di casa, fermi ad un punto (sconfitto nelle prime due contro Tolosa e Lille), ottenuto nell’ultima gara contro il Monaco. Il match sarà visibile su Sky Sport, canale 258, e in streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni:

NANTES (4-3-3): Deschamps; Pierre-Gabriel, Pallois, Castelletto; Coco, Chirivella, Augusto, Merlin; Simon, Bamba; Mohamed.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Sarr, Rongir, Veretout, Harit; Aubameyang, Ndiaye