Napoli a un passo da Hermoso! A breve può arrivare l’ufficialità

Il Napoli è vicinissimo all'ingaggio di Mario Hermoso a parametro zero. Eccolo il primo rinforzo difensivo per Antonio Conte.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire ad Antonio Conte la squadra che desidera. Il reparto in cui senza dubbio il Napoli è apparso più in difficoltà nella stagione appena conclusasi è la difesa ed è per questo che Manna sta lavorando alacremente per portare due nuovi difensori alla corte di Antonio Conte.

Napoli, arriva Hermoso a parametro zero | Poi all-in su Buongiorno

L’obiettivo principale del tecnico leccese è senza dubbio Buongiorno, ora impegnato per l’Europeo e per il quale la trattativa con Cairo si preannuncia non complicata, di più. Per questo Manna è corso ai ripari tempestivamente per portare almeno un difensore a Napoli il prima possibile, rivolgendo tutte le attenzioni su Mario Hermoso, centrale spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid, dove ha militato fino a questa stagione. Per lui la trattativa sembra essere ai dettagli, con le parti che stanno cercando l’accordo economico, ma l’arrivo di Hermoso al Napoli sembra ormai certo. A breve Conte potrà festeggiare l’ingaggio del primo rinforzo per il suo Napoli.