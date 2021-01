Napoli, addio a Milik: il polacco è andato al Marsiglia

Milik è del Marsiglia

L’attaccante polacco dopo tanti mesi difficili e lontano dal campo, finalmente trova pace e vola in Francia. A portarlo via da Napoli è il club francese del Marsiglia.

Napoli, che affare!

Arkadiusz Milik è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L’attaccante polacco ha lasciato Napoli questa mattina. Il giocatore è volato in Francia per effettuare le visite mediche che ha superato brillantemente. In seguito alle visite di routine, è seguita la firma del contratto. Prima di mettere sigillo con il club francese, Milik ha rinnovato con il Napoli fino al 2022, in modo da poter firmare l’accordo con la sua nuova squadra. Arkadius ha siglato, con i francesi, un contratto con prestito con obbligo di riscatto. Alla società di Aurelio de Laurentiis andranno ben 8 milioni di euro più 4 di bonus, non solo, al Napoli andrà anche un 20% nel caso il Marsiglia dovesse rivendere il giocatore. Milik, dopo un lungo tiro e molla, ma anche due brutti infortuni, oramai superati, ha finalmente trovato la sua nuova strada, dove potrà tornare in campo a giocare. Nel progetto di Rino Gattuso non era mai rientrato, non giocando per mesi e restando ai margini di coppe e campionato. L’attaccante con il suo nuovo club ha scelto la maglia numero 19. Il giocatore spera di ritornare a brillare in campo al fine di ottenere la convocazione ai prossimi Europei.