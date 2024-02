Napoli, ag. Thiago Motta tuona: “Non verrebbe neanche se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee”

Bordata dell'agente del tecnico rossoblù che svela alcuni dettagli sulla trattativa non riuscita per allenare il Napoli.

Retroscena sulla trattativa tra il Napoli e Thiago Motta. L’estate scorsa era partito il casting per la ricerca dell’allenatore per questa stagione. A sorpresa poi arrivò Rudy Garcia che però dovette rinunciare presto al suo incarico per gli scarsi risultati dei partenopei. Ci fu in primis un forte contatto tra Aurelio De Laurentiis e Thiago Motta, che però scemò velocemente.

Napoli, ecco le parole dell’agente di Thiago Motta

Dario Canovi, storico procuratore dell’ex centrocampista e ora allenatore, si è espresso così ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul possibile arrivo di Thiago Motta in azzurro.

“Thiago Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.