Napoli agli ottavi, domani incontro Ancelotti-De Laurentiis

Il Napoli agli ottavi rischia una tra Barcellona, Bayern o Manchester City

Il Napoli, ottiene il pass per gli ottavi di finale di Champions Legaue, dopo aver sconfitto per 4-0 il Genk in un San Paolo semi vuoto e tristemente silenzioso.

Partita senza storia, con Arek Milik che con una tripletta, torna decisivo per il Napoli. A segno anche Dries Mertens, che con uno scavetto su rigore, chiude il match.

Ma, i pensieri, a dire il vero erano altri. Ovvero, se dopo la partita, il tecnico degli azzurri, Carlo Ancelotti, rassegnasse subito le dimissioni. Ebbene, in conferenza stampa, Ancelotti, ha dichiarato che domani, ci sarà un incontro con Aurelio De Laurentiis, e insieme valuteranno la situazione.

Si è visto un Napoli diverso, come i vecchi tempi. Veloce, rapido a due tocchi, verticalizzazioni e cambi di gioco, con un Allan a centrocampo, che si è caricato il peso sulle spalle, ed anche Mertens, dopo le critiche di sabato, è apparso veloce, e si è sacrificato a recuperare palloni.

I tifosi sui social, a dire il vero la maggior parte, preferiscono che Ancelotti rimanga a Napoli, anche per continuare il viaggio in Champions League. Ricordiamo che il Napoli, non ha perso una gara, e rischia anche di prendere una big: come Barcellona, Bayern Monaco, o Manchester City.