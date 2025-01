Napoli, arrivano i rinforzi per Conte | Le trattative

Comuzzo e Garnacho per lo scudetto, Conte sogna il Napoli tricolore

Pietro Comuzzo e Garnacho, ecco i rinforzi per Conte. Due calciatori individuati da tecnico e staff in grado di rinforzare la rosa del Napoli e tentare l’assalto al tricolore. L’esterno chiesto da Conte per sostituire Kvara difficile come obiettivo, ma i dirigenti degli azzurri ci provano. 60 milioni in ballo per Garnacho, 30 per Comuzzo, un investimento importante per il Napoli di De Laurentiis, Conte chiede, verrà accontentato?