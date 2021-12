Napoli Atalanta: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In un sabato di serie A in cui ci sono praticamente solo grandi sfide, Napoli-Atalanta è sicuramente il piatto forte. Il match può essere a tutti gli effetti considerato come un vero e proprio scontro scudetto dato che il Napoli, capolista, è a quota 36 punti, mentre l’Atalanta, quarta, è a quota 31.

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata

Napoli-Atalanta, i precedenti

I precedenti in serie A tra le due squadre, al San Paolo, sono 50 con una netta prevalenza del Napoli che ne ha vinti 34 con 10 pareggi e solamente 6 vittorie dell’Atalanta. Due di queste sono arrivati negli ultimi anni, una vera e propria golden age per la squadra bergamasca: la più sorprendente è forse quella nella stagione 16/17 quando gli orobici si imposero con la doppietta di Mattia Caldara, alla prima stagione in serie A. Nell’ultima sfida tra Atalanta e Napoli, giocata al San Paolo, i partenopei si sono imposti con un netto 4-1 grazie alle reti di Politano, Lozano (doppietta) e Osimhen.

Napoli-Atalanta, dove vederla

La partita che comincerà alle 20:45 sarà visibile su DAZN e anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky go