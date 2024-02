Napoli-Barcellona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Napoli affronta il Barcelona nel match di andata degli ottavi di finale della Champions League, mercoledì 21 febbraio 2024, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00. Questa partita segna un incrocio emozionante tra due dei club storici europei che cercano di lasciare il segno in questa edizione della competizione. Il Napoli, dopo una stagione di alti e bassi in Serie A e il recente cambio di allenatore con l’arrivo di Francesco Calzona, si presenta con la speranza di ritrovare la forma che lo ha visto trionfare in passato. Dall’altra parte, il Barcelona sta attraversando un periodo di transizione sotto la guida di Xavi Hernández, con risultati altalenanti in La Liga che non rispecchiano le ambizioni del club catalano.

Napoli-Barcellona, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Barcellona è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.40 su Snai e 2.45 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.35 mentre una vittoria del Napoli (segno 1) si trova anche quota 2.90. Ecco la comparazione quote di Napoli e Barcellona dei bookmakers: