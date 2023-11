Prima della partita di Champions League Napoli–Union Berlino, un tifoso del Napoli si è approcciato a Leonardo Bonucci con una battuta. Il tifoso del Napoli avrebbe detto al difensore ex bianconero: “Bonucci! Dalla Juve alla Longobarda sei andato a finire… Hai fatto una brutta fine!” Tale frase fa riferimento al film L’allenatore nel pallone, diretto nel 1984 da Sergio Martino e interpretato da Lino Banfi.

Bonucci | Come ha reagito il difensore

Bonucci pare che abbia capito subito che si trattasse di una battuta amichevole, infatti, il giocatore, attualmente in forza all’Union Berlino, si è lasciato andare a una risata. Bonucci in un’intervista ha affermato che: “Tornare in Italia per noi italiani, credo sia sempre molto bello ed emozionante”. L’ex capitano della Juventus ha poi parlato del Napoli e della rispettiva tifoseria: “Contro il Napoli ci siamo giocati tante sfide scudetto e per i trofei nazionali; è stimolante. Domani sera vivremo una grande serata perché il pubblico di Napoi è sempre molto caloroso”.