La Uefa domani erogherà 284,55 milioni di euro alle 32 società partecipanti all’edizione 2023/24 della Champions League. La nuova finestra di pagamenti da parte della Federcalcio europea, secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, porterà nelle casse dei quattro club italiani un totale di 34,7 milioni di euro. Risorse fondamentali per far respirare le finanze dei club coinvolti. L’italiana che incasserà la somma maggiore sarà il Napoli: alla squadra partenopea verrà staccato un assegno di 12,4 milioni di euro, grazie al parametro del market pool (valore in relazione alla posizione in classifica della passata stagione). L’Inter vedrà invece un incasso di 9,93 milioni di euro: l’ottimo percorso fin qui dei nerazzurri (due vittorie e un pareggio) varrà un ritorno economicamente maggiore. La Lazio è terzultima con 8,83 milioni, di cui 5 milioni di market pool. Chiude il Milan con l’incasso minore: 3,56 milioni. Il club rossonero paga un quarto posto nella stagione 22/23 e un andamento negativo ai gironi, due pareggi e una sconfitta.

Bonus Uefa: come funzionano

I bonus Uefa sono l’unione di due somme: i 134,4 milioni per l’andamento nelle prime tre giornate di Champions e 150,15 milioni per il market pool. Quest’ultimo, nello specifico, è il dato legato al volere del marcato televisivo della Champions nei vari Paesi partecipanti. L’erogazione di questi premi viene espletata per tutto l’arco della stagione, dalla Supercoppa europea fino alla finale.