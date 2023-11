A Milanello gli uomini di Stefano Pioli hanno dato inizio ai preparativi per la partita di sabato sera alle 20.45 con L’Udinese. Ci sono buone notizie per il Milan, Ruben Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi con i propri compagni, dopo l’infortunio riportato nel corso del match contro la Lazio.

Loftus-Cheek | Possibile presenza per l’inglese contro l’Udinese

Differentemente da Loftus-Cheek, Kjaer e Pulisic hanno seguitato ad allenarsi separatamente dal gruppo, all’interno del centro sportivo di Carnago. Il nigeriano Samuel Chukwueze, invece, sarebbe prossimo a riprendere ad allenarsi con il resto della squadra. Contrariamente all’inglese Loftus-Cheek, la presenza di Pulisic è ancora in dubbio per l’incontro con l’Udinese che avrà luogo sabato 4 ottobre a San Siro, ma Kalulu e Pellegrino restano ancora fuori per più di una settimana. In casa Milan si sta ancora lavorando al caso Ibrahimović; non si esclude pertanto la pronta fumata bianca del suo ingresso in società.