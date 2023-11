Ampio turn over da ambo le parti in vista della gara di Coppa Italia. Pochi i titolarissimi in campo per Cioffi. Tra i pali Okoye, difesa affidata a Guessand, Masina e Tikvic. In mezzo al campo il trio Quina, Zarraga e Lovric, supportati da Ferreira e Kamara. In attacco ancora la coppia Thauvin–Lucca. Cambia anche Ranieri: in porta si rivede Radunovic dietro Wieteska e Obert centrali difensivi, con Di Pardo e Azzi sulle fasce. Centrocampo con Zappa, Viola e Sulemana. In avanti Pereiro e Oristanio, autore di un gran gol nella gara contro il Frosinone, ai lati di Petagna.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Guessand, Masina, Tikvic; Ferreira, Quina, Zarraga, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Azzi; Zappa, Viola, Sulemana; Pereiro, Petagna, Oristanio. All. Ranieri.