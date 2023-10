Cagliari ospita il Frosinone nella gara valida per la decima giornata di Serie A, in programma alle 12.30. Padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria stagionale, sfuggita nei minuti finali nella trasferta di domenica scorsa contro la Salernitana, occupano l’ultimo posto in classifica. Ben diversa è la situazione dei ciociari, i quali, seppur reduci dalla sconfitta di Bologna, restano al dodicesimo posto con 12 punti. L’ultimo precedente in terra sarda, risalente all’aprile 2019, è terminato 1-0 in favore dei rossoblù, grazie alla rete di Joao Pedro. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco.