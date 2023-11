La Lazio di Maurizio Sarri ha avuto diverse spine nel fianco fino ad oggi, e una di queste è senza dubbio Santiago Tomás Giménez, attaccante del Feyenoord. La società biancoceleste aveva già guardato al giocatore argentino, naturalizzato messicano, come un potenziale vice di Ciro Immobile. Giménez ha siglato quindici gol in ben dodici apparizioni, e grazie alle proprie caratteristiche e al fiuto del gol, attrae molte squadre europee. Secondo Tuttomercatoweb.com, si sarebbe detto questo del giocatore su un eventuale futuro in Italia: “Per fisico, velocità e caratteristiche, potrebbe giocare benissimo nell’Inter o nel Napoli”. Parlando di cifre, invece, si è appreso questo: “Credo che il Feyenoord lo cederà più o meno per quanto il PSV Eindhoven fece con Hirving Lozano, ovvero 38 milioni”.

Giménez | Le caratteristiche del giocatore e i club europei che lo vorrebbero

Giménez è stato accostato a diversi grandi giocatori. Questi sono stati i paragoni: “Salcedo, Maza Rodríguez, Guardado, Moreno, Lozano, tutti campioni in Olanda con ottimo rendimento. Così anche Giménez si è adattato al calcio olandese. Lo paragonerei al Chicharito Hernández e a Raúl Jiménez ma come caratteristiche è unico e completo”. I giocatori di alto livello, normalmente, vengono tenuti d’occhio da altri grandi club, infatti, è stato reso noto che anche il Real Madrid e il Tottenham siano interessate a lui.