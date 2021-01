Napoli, buone notizie per Gattuso: Osimhen è negativo

Sospiro di sollievo per Gattuso

Il Napoli ritrova uno dei suoi giocatori più importanti in questa stagione: Osimhen. L’attaccante è stato out circa due mesi. Tutto iniziò a novembre 2020, quando subì un infortunio alla spalla. A fine anno sembrava vicino al rientro, ma ecco che il primo gennaio risulta positivo al Coronavirus. Adesso tutto sembra passato. Osimhen è pronto.

Osimhen, in campo già contro lo Spezia

Polemiche ed errori alle spalle, Osimhen già da domani, sabato 23 gennaio, potrà ricominciare ad allenarsi col gruppo a Castel Volturno. Una bella notizia per Gattuso, anche di sollievo, che nell’ultimo periodo risente di problemi in fase offensiva. Se domani inizia ad allenarsi, il Napoli, a breve, potrà tornare dunque a contare sul bomber nigeriano. In questo periodo Victor è stato in isolamento nella sua casa a Posillipo dove ha anche seguito allenamenti quotidiani per tenersi in forma. Nella sua villa a Napoli il nigeriano ha lavorato sul tapis roulant e ha eseguito altri esercizi di training, per ritrovare la forma di sempre non ci vorrà molto tempo, così come il suo ritorno in campo. Il giovane attaccante degli azzurri potrebbe tornare a giocare già giovedì in Coppa Italia, magari anche partendo dalla panchina. Il Napoli si ritroverà contro lo Spezia che ha eliminato la Roma qualche giorno fa.