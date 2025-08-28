La Serie A 2025/26 entra nel vivo e il Maradona si prepara ad accogliere l’esordio casalingo del Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte arrivano al secondo turno dopo il travolgente 4-0 inflitto al Sassuolo, un segnale chiaro di continuità con la scorsa stagione, chiusa con il tricolore sul petto. Nonostante le assenza di Lukaku e Buongiorno, la squadra ha mostrato brillantezza e compattezza, guidata dalle giocate dei suoi nuovi leader. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida al Cagliari di FabioPisacane, che al debutto ha strappato un pari in extremis contro la Fiorentina. L’ambiente partenopeo attende di capire se venerdì arriverà Højlund, possibile convocato già per il match, elemento che accrescerebbe ulteriormente l’entusiasmo del popolo azzurro.

Napoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.