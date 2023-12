Nonostante le difficoltà recenti, il Napoli è favorito per vincere questa partita. La squadra ha una buona storia recente contro il Cagliari, essendo imbattuta in 23 delle ultime 24 partite di Serie A contro di loro​​. Il match tra Napoli e Cagliari sembra inclinare a favore dei padroni di casa, ma il calcio è imprevedibile e il Cagliari potrebbe sorprendere. Entrambe le squadre avranno molto in gioco, con il Napoli che cerca di migliorare la sua forma in casa e il Cagliari che mira a risalire la classifica.