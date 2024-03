In casa Napoli è già cominciata la caccia all'erede di Osimhen, dalla cui cessione De Laurentiis conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Gli azzurri quindi si presenteranno sul mercato estivo con un potere di acquisto

L’addio di Victor Osimhen è sempre più vicino. L’attaccante lascerà un vuoto che dovrà essere colmato alla meglio se si vuole restare competitivi e avere grandi obiettivi. De Laurentiis ha già idee per sostituire il nigeriano

Napoli, David, Santiago e Zirkzee in lista per il dopo-Osimhen

La caccia all’erede di Osimhen è iniziata. La società incasserà una grande cifra con la sua vendita, di conseguenza si potranno fare anche acquisti interessanti. De Laurentiis conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro, con i quali poi presentarsi sul mercato. Idee per il dopo-Osimhen ci sono già: il primo è Jonathan David, 24 anni compiuti a gennaio, canadese del Lilla nato a Brooklyn, New York, 15 gol in 26 partite di Ligue 1 e 22 contando anche le coppe. Prezzo indicativo: 50 milioni.

Non solo il canadese, ci sono altri nomi, sulla lista c’è anche Zirkzee, olandese del Bologna. Infine, altro nome sul taccuino del patron partenopeo è quello di Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, argentino di Baires che ha scelto la nazionale messicana avendo la doppia cittadinanza. Quest’anno, all’attivo, ha già un totale di 24 gol. Prezzo del cartellino intorno a 50 milioni di euro, come David. Il presidente napoletano potrebbe pensare di portare entrambi a Napoli per un grande attacco.