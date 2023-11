Fabián Ruiz, ex giocatore del Napoli, ora al PSG, ha concesso una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha citato alcuni aspetti del calcio italiano, come i fischi a Donnarumma, cose del proprio passato con i partenopei e anche con il PSG.

Fabián Ruiz | Felice al PSG

Fabián Ruiz, a proposito della propria esperienza al Napoli, non ha mostrato pentimenti, ed è contento del proprio cambio di squadra; queste sono state le sue parole: “Al contrario: sono contento per tutti. Per me, che a Parigi ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra, i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell’ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio, in maniera incredibile, assoluta. Diciamo che finalmente hanno portato a termine un lavoro iniziato anni prima. È chiaro che mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista, lì con loro, ma nessun pentimento, solo felicità. A Parigi ho vinto e sto benissimo”. Lo spagnolo ha anche menzionato Donnarumma: “Mi è dispiaciuto sentire i fischi a Donnarumma, non se li merita, ma lui li ha vissuti con relativa tranquillità”.