Fabian Ruiz è il nuovo nome per il mercato di Gennaio dei bianconeri. Giuntoli in questi mesi sta provando a lavorare sottotraccia per poter portare sicuramente un centrocampista ad Allegri nella sessione invernale di mercato. Come riferisce Tuttojuve.com, la Vecchia Signora ha bisogno di rimpolpare un reparto che, tra problemi di doping, scommesse e infortuni, sta subendo gravi perdite. Fabian Ruiz, classe 1996, potrebbe essere il nome giusto.

Fabian Ruiz cerca riscatto, la Juventus inserimenti e qualità

Lo spagnolo, ex Napoli e attualmente in forza al Psg, non sta trovando molto spazio nel nuovo corso di Luis Enrique. La connessione ispanica non è mai decollata e, in vista degli Europei, Ruiz ha bisogna di una vetrina importante per prendersi minuti e visibilità. La Juventus, invece, ha necessità di trovare maggior qualità, con geometrie e gol, nella zona mediana del campo. Ruiz conosce già la Seria A e Giuntoli ma rimane lo scoglio ingaggio: l’andaluso percepisce 6 milioni di euro a Parigi, cifre che non corrispondono più ai livelli salariali del club. La Juventus, oltretutto, aprirebbe solo al prestito con diritto di riscatto.