La panchina del Napoli pronta a cambiare padrone, si scalda Cannavaro

Garcia pronto a dire addio, l’esonero da parte del Napoli è sempre più vicino. Si infiamma la pista che porta a Fabio Cannavaro, oggi in tribuna al Maradona. L’ex difensore campione del Mondo pronto a prendere il posto del tecnico francese, come vice potrebbe arrivare un altro ex, il fratello di Fabio, Paolo Cannavaro. Una pista sempre più calda, l’ex difensore di Juventus e Inter avrebbe già dato l’ok al patron De Laurentiis, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio del cambio in panchina. Le alternative restano Tudor e Mazzarri.