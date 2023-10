Rudi Garcia ha parlato alla vigilia del match che vedrà il suo Napoli affrontare, al Maradona, il Milan di Pioli. Proprio quel Pioli con cui il tecnico francese bisticciò dopo un derby capitolino del 2015. A tal proposito Garcia ha spento fin da subito le polemiche commentando che “era un altro momento con squadre diverse, è una storia vecchia“. Nella conferenza stampa l’ex tecnico della Roma ha risposto con ironia alle domande sul Milan riguardo ai precedenti della passata stagione (eliminazione ai quarti di Champions e sonora sconfitta al Maradona per 0-4):”Tanti dicono che il Napoli di quest’anno è diverso da quello dell’anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan“.

Le parole su Leao e le valutazioni sulla formazione

Il tecnico ha anche analizzato il pericolo offensivo che presenta Rafa Leao:” E‘ un ottimo giocatore ma non c’è solo lui, non ci sarà nessuna gabbia“. Garcia ha poi esternato parole che sanno di conferma per Raspadori ma che non escludono Simeone dal potersi ritagliare un posto da titolare:” Contento che Giacomo abbia segnato a Berlino. Lui e Simeone sono entrambi importanti. Devono essere pronti, possono giocare insieme“. Il tecnico francese ritrova anche Anguissa:” Non può giocare 90 minuti. Se inizia, dovrà uscire”.