Stefano Pioli è osservato speciale al Milan. Il tecnico rossonero ha ricevuto la fiducia della società per la stagione in corso, ma dovrà dimostrare di essere in grado di riportare il club al vertice del calcio italiano e europeo. La stagione dei rossoneri è iniziata bene, con due vittorie in altrettante partite di Serie A. Tuttavia, la squadra ha mostrato ancora qualche lacuna, soprattutto in fase difensiva.

Milan, ultimatum a Pioli

Pioli è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare, ma è determinato a portare a termine il suo progetto. Il tecnico ha già dimostrato di saper lavorare bene con i giovani e di saper creare un gruppo unito e coeso. La società del Milan ha concesso a Pioli fiducia a tempo. Il tecnico dovrà dimostrare di poter essere all’altezza delle aspettative entro la fine della stagione. In caso contrario, i rossoneri potrebbero decidere di esonerarlo.