L’ambiente a Castelvolturno è molto teso, De Laurentiis dopo il pari con l’Union sarebbe rimasto deluso e Garcia resta in bilico. Il Napoli ha necessità di una vittoria e di una grande prestazione.

Napoli, pressione su Garcia

Garcia si ritrova come tre settimane fa, di nuvo in bilico, il presidente ha bisogno di risposte dalla squadra e dal tecnico, ecco perché gli azzurri non possono più sbagliare.Da un mese che De Laurentiis ha provato a dare la scossa presentandosi quasi tutti i giorni a Castelvolturno, che però non sembra aver dato frutti.

In caso di non vittoria l’allenatore partenopeo rischia davvero grosso, oltretutto dopo la sosta avrà un calendario molto impegnativo. Si riparte con l’Atalanta a Bergamo, il Real Madrid, l’Inter la Juventus e il Braga per l’ultima di Champions.