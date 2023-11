Napoli, si va verso l’esonero di Garcia

Il ko odierno rischia di costare caro a Garcia, il Napoli pensa all’esonero. Ore di riflessione, il patron De Laurentiis studia il da farsi e valuta le alternative. Il tecnico francese sembra aver perso lo spogliatoio, i risultati sono deludenti e l’esonero diventa a questo punto sempre più probabile.

Per l’eventuale sostituzione si fanno tre nomi, la pista più calda porta a Tudor, ma sono due ex a stuzzicare l’ambiente Napoli, in pole anche due ex, Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro. Una panchina bollente e un totopanchina che si infiamma. Si attendono sviluppi.