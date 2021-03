Napoli, Hysaj via a fine stagione: contatti anche con il PSG

Elseid Hysaj dirà addio al Napoli

A fine stagione Hysaj, difensore del Napoli e della Nazionale albanese, dirà addio alla società di De Laurentiis. A confermare il possibile addio è l’agente dell’ex giocatore dell’Empoli. Elseid, arrivato a Napoli nel 2015, classe 1994, è stato contattato da diverse società, anche straniere.

Hysaj, parla l’agente: “Andremo via a fine stagione”

Le parole dell’agente dell’albanese: “ll discorso di Hysaj è chiuso. Ci approssimiamo ad andare via a fine stagione, ovviamente Elseid rimane a disposizione del club, ma visto il regolamento che consente nuovi accordi a partire dal 1 gennaio, ci stiamo guardando attorno. Paris Saint Germain? È uno di quei club con cui abbiamo già avuto dei colloqui, ho sentito Leonardo. Niente di concreto, piace. Da qui a mettere in piedi una trattativa seria, ce ne vuole di tempo”. Queste sono state le parole di Mario Giuffredi, agente del terzino albanese in forza alla formazione di Rino Gattuso. L’agente è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il procuratore ha così concluso: “Hysaj resta Napoli se arriva Sarri? Io devo fare il mio lavoro e portare avanti i discorsi cominciati da qualche mese. Se dovesse tornare Sarri lo scenario potrebbe essere differente, se non avremo già concluso”.