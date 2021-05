Napoli, addio a Gattuso

Il Napoli ha dato l’addio a Rino Gattuso subito dopo la fine del match contro il Verona, pareggiando 1-1 e finendo in Europa League. Il presidente azzurro ha subito dato i saluti e augurato il meglio al tecnico via Twitter. La notizia dell’addio di Gattuso non era una novità, era nell’aria già da mesi, ma dopo un lungo susseguirsi di notizie, c’è già il nome del nuovo tecnico dei partenopei.

Napoli, il nuovo allenatore sarà Sergio Conceiçao

Sarà Sergio Conceição l’allenatore del Napoli dell’anno prossimo. Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League.

Il nuovo allenatore verrà presentato nei prossimi giorni e dovrà rappresentare l’uomo con cui rifondare il Napoli dopo le ultime delusioni, soprattutto quella arrivata ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso. Conceição torna in Italia da allenatore, l’ultima volta era stato nel nostro paese come giocatore, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. È in panchina da sei anni e questa è la sua prima esperienza italiana.