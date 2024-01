Napoli, il punto sul ritiro: personalizzato per Olivera e Gaetano

Il Napoli continua a lavorare in ritiro per preparare la sfida contro la Salernitana

Il Napoli dopo la sconfitta contro il Torino è in ritiro per preparare il derby di sabato contro la Salernitana. La squadra di Mazzarri, ha svolto la prima parte dell’allenamento sul campo 2, per una seduta composta da riscaldamento e lavoro tecnico tattico. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 per un’esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con una partitella e con alcuni aggiornamenti sulle condizioni di due giocatori.

Olivera in palestra, Gaetano sul campo

Da segnalare come Mathias Olivera abbia svolto un allenamento personalizzato in palestra, mentre Gianluca Gaetano ha lavorato in modo personalizzato, ma sul terreno di gioco. La squadra ora resterà in ritiro fino alla partita del Maradona, con i calciatori che poi partiranno alla volta dell’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.