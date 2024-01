Calciomercato Napoli, Zielinski rifiuta tutto | Inter sempre più vicina

Aurelio De Laurentiis non si arrende. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe offerto a Piotr Zielinski un prolungamento del contratto fino al 2025, con uno stipendio annuale di 5 milioni di euro, leggermente superiore agli attuali 4,8 milioni, e un’ulteriore clausola da 20 milioni.

Il motivo del mancato rinnovo di Zielinski

Tuttavia, l’Inter ha già in pugno il giocatore, l’accordo con chi lo gestisce è stato trovato e di conseguenza il giocatore è deciso ad andare via a zero in estate. L’agente del centrocampista, Bart Borek, non ha mai trovato un accordo con i campani sulle commissioni e questo ha impedito al polacco di continuare la sua carriera con la maglia del Napoli. La società partenopea nel 2016 lo ha prelevato dall’Udinese e lo ha reso grande, facendogli calcare palcoscenici importanti.