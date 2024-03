Napoli-Juventus, Raspadori fa impazzire il Maradona nel finale (2-1) | Allegri, quanti rimpianti!

Parte subito forte la gara del Maradona, con la Juventus che ha subito l’occasione di portare in vantaggio i suoi con Vlahovic che però calcia alto. Pochi minuti più tardi l’attaccante prende il giallo e salterà la prossima gara con l’Atalanta, mandando su tutte le furie Allegri. Al 34′ è ancora il calciatore serbo a essere pericoloso con un palo anche sei nei minuti finali arriva la beffa perchè è Kvaratskhelia al 45′ a portare in vantaggio i suoi grazie ad un perla che batte Szczesny.

Non mancano però le emozioni anche nella ripresa perchè sono ancora i bianconeri ad avere una doppia occasione prima con Miretti e poi con Vlahovic. Il finale è incandescente, con Allegri che inserisce Yildiz e Nonge al posto di Miretti e Iling. Il pareggio non tarda ad arrivare perchè all’81 è Federico Chiesa a rimettere le cose in parità e a pareggiare i conti. Sembrerebbe finita qui e invece no perchè è ancora il Napoli a portarsi in vantaggio grazie ad un calcio di rigore su Osimhen con il nigeriano che si fa parare un calcio di rigore da Szczesny con Raspadori che però ribatte prontamente e regala tre punti preziosissimi alla squadra di Calzona.

Tabellino di Napoli-Juventus:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (dal 19′ st Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore (dal 19′ st Zielinski); Politano (dal 19′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratshkelia (dal 48′ st Lindstrom). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori. All. Calzona.

JUVENTUS: Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (dal 21′ st Weah), Miretti (dal 30′ st Yildiz), Locatelli, Alcaraz (dal 44′ st Danilo), Iling-Junior (dal 30′ st Nonge Boende, dal 44′ st Milik); Chiesa, Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Danilo, Kostic, Milik, Yildiz, Weah, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri.

Reti: 43′ pt Kvara, 36′ st Chiesa, 43′ st Raspadori

Ammoniti: Vlahovic, Bremer, Cambiaso, Traoré, Nonge

Recupero: 1′ pt, 5′ st