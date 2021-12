Napoli Leicester: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al San Paolo di Napoli ci si gioca tanto nell’ultima giornata del gruppo C di Europa League nel quale tutte e 4 le squadre possono ancora sperare nel passaggio del turno. La situazione di classifica vede il Leicester capolista con 8 punti, lo Spartak Mosca e il Napoli appaiate a quota 7 (con i russi in vantaggio per il doppio successo nello scontro diretto) e il Legia Varsavia a quota 6. Come si può facilmente immaginare, i partenopei sono chiamati a vincere per assicurarsi il pass verso il turno successivo senza dover dipendere dai risultati dell’altra partita in programma

Napoli Leicester, le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano; Petagna

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy

Napoli Leicester, i precedenti

L’unico precedente europeo tra le due compagini è quello dell’andata quando la doppietta di Osimhen rese possibile una bella rimonta del Napoli in terra inglese. Non sono pochi, invece, gli incroci tra gli azzurri e le squadre inglesi, soprattutto nell’ultimo decennio. Tra le sfide più significative possiamo ricordare il confronto con il Liverpool di due anni fa nei gironi con Mertens e Llorente che permisero ai tifosi presenti al San Paolo di festeggiare una bella serata. Oppure anche lo sfortunato doppio confronto nella stagione 11/12 contro il Chelsea, negli ottavi di finale. L’allora squadra di Mazzarri riuscì a vincere 3-1 in casa con le reti di Cavani e Lavezzi (doppietta), ma cadde per 4-1 a Stamford Bridge nei supplementari.

Napoli Leicester, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K, oppure sull’app di DAZN