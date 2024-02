Napoli, Mazzarri ad un passo dall’esonero | E’ pronto Calzona

Aurelio De Laurentiis ha finito la pazienza, e il pareggio in casa contro il Genoa del Napoli potrebbe essere fatale per Walter Mazzarri. Infatti si stanno infittendo i contatti con Francesco Calzona, attuale CT della nazionale slovacca, con la quale ha ottenuto la qualificazione al prossimo europeo. Se verrà trovato un accordo a breve il cambio dell’allenatore avverrebbe già oggi, a poco più di quarantotto ore dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, partita cruciale per la stagione degli azzurri.

Chi è Francesco Calzona, prossimo allenatore del Napoli

Francesco Calzona dovrebbe firmare un contratto di 4 mesi fino al termine della stagione, e la sua permanenza sarebbe ovviamente legata ai risultati ottenuti. La Federcalcio slovacca ha dato l’ok al doppio ruolo che ricoprirebbe Calzona. C’è anche l’ipotesi di riportare Marek Hamsik a Napoli come collaboratore. L’allenatore nato a Vibo Valentia nel 1968 ha giocato in categorie minori, ed è stato vice di Sarri per 11 anni, anche nelle sue tre stagioni al Napoli. Successivamente è andato una stagione a Cagliari, salvo tornare in Campania per la prima stagione di Spalletti in azzurro, sempre come vice. Dal 30 agosto 2022 è commissario tecnico della nazionale slovacca.