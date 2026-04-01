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lunedì, Aprile 6, 2026
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Napoli-Milan, le probabili formazioni | I dubbi di Conte e Allegri

Di
Emanuele Orofino
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milan vs napoli
LUKA MODRIC E KEVIN DE BRUYNE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

NapoliMilan, sfida Champions o match scudetto? I punti in classifica confermano che le due formazioni possono ancora sperare di raggiungere e superare l’Inter in classifica, la sfida del Maradona dirà chi potrà eventualmente continuare a sognare il tricolore. Conte e Allegri studiano il match, ancora qualche dubbio di formazione per quella che sarà una grande sfida.

Napoli-Milan, le formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic. Leao. All. Allegri

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