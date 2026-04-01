Napoli-Milan, le probabili formazioni | I dubbi di Conte e Allegri

Napoli–Milan, sfida Champions o match scudetto? I punti in classifica confermano che le due formazioni possono ancora sperare di raggiungere e superare l’Inter in classifica, la sfida del Maradona dirà chi potrà eventualmente continuare a sognare il tricolore. Conte e Allegri studiano il match, ancora qualche dubbio di formazione per quella che sarà una grande sfida.

Napoli-Milan, le formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic. Leao. All. Allegri