Napoli-Milan, posticipo vista Inter | Le probabili formazioni

Napoli e Milan si affronteranno al Maradona per tenere vivi i sogni scudetto, la vittoria dell’Inter con la Roma non permette passi falsi alle inseguitrici, Napoli e Milan hanno lo stesso obiettivo, vincere e portarsi a distanza ‘scudetto’, chi la spunterà? Una gara da dentro o fuori, con l’X risultato ‘sognato’ dai tifosi interisti. Un posticipo tutto da vivere, un Napoli-Milan, vista Inter.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri.