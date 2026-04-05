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lunedì, Aprile 6, 2026
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Napoli-Milan, posticipo vista Inter | Le probabili formazioni

Le scelte di Conte e Allegri

Di
Emanuele Orofino
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74
milan vs napoli
LUKA MODRIC E KEVIN DE BRUYNE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Napoli e Milan si affronteranno al Maradona per tenere vivi i sogni scudetto, la vittoria dell’Inter con la Roma non permette passi falsi alle inseguitrici, Napoli e Milan hanno lo stesso obiettivo, vincere e portarsi a distanza ‘scudetto’, chi la spunterà? Una gara da dentro o fuori, con l’X risultato ‘sognato’ dai tifosi interisti. Un posticipo tutto da vivere, un Napoli-Milan, vista Inter.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri.

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