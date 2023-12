L’altro anticipo della diciottesima giornata di Serie A vede al Maradona affrontarsi Napoli e Monza. I campani sono in un periodo negativo, infatti nelle ultime quattro sono reduci da tre sconfitti contro Juventus, Inter e Roma ed una sola vittoria contro il Cagliari. Stesso discorso per i brianzoli, che nello stesso numero di match, hanno perso contro Juventus, Milan e Fiorentina vincendo solo contro il Genoa. Nel precedente dello scorso campionato, il Napoli calò il poker al Monza allora allenato da Stroppa. Ma nelle 6 gare totali fra serie A e serie B, giocate al Maradona sono in perfetta parità con 2 vittorie per parte e due pareggi. La partita con fischio d’inizio alle 18.30, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All: Palladino