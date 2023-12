Il Napoli ieri sera è crollato sotto i colpi del Frosinone 4-0. Questa sconfitta è costata cara al club campano, perché oltre ad essere a -14 dal primo posto in campionato, ora i partenopei si ritrovano fuori da un altro obiettivo. Stando a quanto riporta ANSA, la partita oltre a essere finita con la delusione e i fischi dei tifosi, è anche finita con il duro sfogo dell’attaccante nigeriano.

Osimhen si è lamentato con la panchina

Dalle immagini che sono girate sul web, al termine della partita, si vede un Osimhen che si avvicina alla panchina azzurra di pessimo umore, lamentandosi ad alta voce, evidentemente per la serata nera del Napoli. Un atteggiamento che fa notare quanto il giocatore tenga alla squadra e di quanto lui si sforzi per voler vedere una squadra migliore in campo.