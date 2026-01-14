Al Maradona è appena terminato il match tra Napoli e Parma. La sfida, il recupero della 16esima giornata di Serie A Tim, è terminata per 0-0.

Con il match di oggi il Napoli di Antonio Conte resta fermo in classifica al terzo postro con 40 punti; il Parma di Cuesta è al 14esimo posto in classifica con 22 punti.

Napoli-Parma, il tabellino

Il primo tempo finisce 0-0. Al Maradona la partita resta bloccata in parità con il Napoli che si infrange diverse volte contro il muro del Parma. Il Napoli si vede annullare un gol, era l 11′ quando la squadra di Conte passa in vantaggio. Il direttore di gara, Fabbri, annulla il gol di McTominay dopo che il VAR ha indicato un precedente fuorigioco di Mazzocchi. Diverse occasioni per i partenopei durante tutta la prima frazione, ma la palla non riesce ad entrare in rete.

Il secondo tempo inizia con l’ausilio del VAR. Al 48esimo McTominay segnala un tocco di mano nell’area piccola del Napoli. L’arbitro fa ricorso all’aiuto del VAR, ma secondo le immagini non c’è alcun rigore per i partenopei. Lang ci prova al 65esimo, con un bel tiro, ma il tiro finisce fuori. Il Napoli prova a trovare la via del gol, ci riprova il solito McTominay al 70esimo, ma Rinaldi blocca la palla. Al termine dei 90 minuti di gioco più 5 di recupero l’arbitro decreta la fine del match al Maradona che si chiude sullo 0-0.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera (57′, Elmas); Politano (79′, Vergara), Lang (59′, Neres – 90′, Lucca); Hojlund. Allenatore: A.Conte.

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo (70′, Del Prato), Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen (46′, Valeri), Ordonez (90′, benedyczac); Ondrejka (59′, Bernabé); Cutrone (59′, Pellegrino). Allenatore: Cuesta.

Reti:

Ammonizioni: 57′, Troilo (P); 70′, Britschgi S.(P); 81′, Rinaldi (P); 87′, Neres (N).

Espulsioni: –