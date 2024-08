Napoli-Parma, le probabili formazioni | Le scelte di Conte

Il Napoli ospita al Maradona il Parma, il tecnico pugliese conferma Raspadori in attacco in attesa del ‘suo’ Lukaku. Osimhen separato in casa, difficile al momento ipotizzare un reintegro in squadra.

Napoli-Parma, le formazioni

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Probabile formazione Parma (4-3-2-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabé, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny